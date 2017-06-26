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Trump, yargının ‘vize kısıtlaması’ kararından memnun: Açık bir zafer


 

ABD Başkanı Donald Trump, Anayasa Mahkemesi’nin revize edilmiş ‘vize kısıtlaması’na kısmen onay vermesini memnuniyetle karşıladı.

Fotoğraf: Reuters

Trump, başkan olarak görevinin ‘ülkeyi tehditlerden korumak’ olduğunu aktararak, kararın dokuz üyenin tamamının imzasıyla anılmasından memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Trump şu değerlendirmelerde bulundu: “Bugün oybirliğiyle alınan yüksek mahkeme kararı ulusal güvenliğimiz için açık bir zaferdir. Bu karar, terör eğilimli altı ülkeden seyahatin ve mültecilerin girişinin askıya alınmasına büyük oranda izin veriyor.”

Tartışmalı uygulama

Trump, İran, Somali, Sudan, Irak, Libya, Suriye ve Yemen vatandaşlarının ABD’ye üç ay boyunca girmesini yasaklayan bir kararname imzalamıştı.

New York’ta bir mahkeme Trump’ın kararnamesini askıya almış, bölge yargıcı James Robert da söz konusu kararnamenin yürütmesinin durdurulmasına hükmetmişti.

Yargıca ‘sözde’ yakıştırması yapan Trump, “Özünde ülkemizde yasalara itaatin sağlanmasını engelleyen bu sözde yargıcın kanaati saçmadır ve üst mahkemede bozulacaktır” demişti.

Son olarak ABD’de federal bir temyiz mahkemesi, kararnamenin iptalini onaylamıştı.

İlk versiyonu mahkemeye takılan ‘vize yasağı’nın ‘yumuşatılmış’ ikinci versiyonunda Irak vatandaşları yer almıyordu. Seyahat yasağı İran, Libya, Suriye, Somali, Sudan ve Yemen vatandaşlarını kapsayacaktı.

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