Trump, ‘vize kısıtlaması’nda ısrarcı: Mahkeme kararlarına karşı ek adımlar atacağız

Yedi ülkenin vatandaşlarına vize kısıtlaması getiren başkanlık kararnamesine imza atan ABD Başkanı Donald Trump, mahkemelerin peş peşe gelen iptal kararlarına karşı adımlar atacağını söyledi.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre hukuki zorlukları aşacaklarını belirten Trump, mahkeme kararlarına karşı gelecek hafta ‘ek adımlar’ atacaklarını kaydetti.

‘Davayı kazanacağımızdan hiç şüphe duymuyorum’

İptal kararlarına karşı açtıkları davaları kazanacaklarını düşündüğünü dile getiren Trump, “Ülkemizi güvende tutmak konusunda ne yapmamız gerekiyorsa yapacağız. Çok başarılı olacağını düşündüğümüz bir kararımız vardı ve bunun gerçekleşmesi çok zaman almayacak. Sonunda bu davayı kazanacağımızdan hiç şüphe duymuyorum” dedi.

Trump, ek adımlarla yeni bir kararnameyi işaret edip etmediği sorusuna ise “Ülkemize karşı çok büyük tehditler var. Bunun gerçekleşmesine izin veremeyiz” yanıtını verdi.

Ne olmuştu?

BD Başkanı Donald Trump söz konusu kararnameyi iki hafta önce imzalamıştı. İran, Somali, Sudan, Irak, Libya, Suriye ve Yemen vatandaşlarına yönelik kararın yürürlüğe girmesiyle beraber ülke çapındaki uluslararası havaalanlarında protesto gösterileri düzenlenmişti.

New York’ta bir mahkeme Trump’ın kararnamesini askıya almış, bölge yargıcı James Robart da söz konusu kararnamenin yürütmesinin durdurulmasına hükmetmişti.

Yargıca ‘sözde’ yakıştırması yapan Trump, “Özünde ülkemizde yasalara itaatin sağlanmasını engelleyen bu sözde yargıcın kanaati saçmadır ve üst mahkemede bozulacaktır!” demişti.

Son olarak ABD’de federal bir temyiz mahkemesi, kararnamelerin iptalini onaylamıştı.