Trump, ‘vize kısıtlaması’nda geri adım atmıyor: Yeni bir kararname çıkaracağız

Yedi ülkenin vatandaşlarına vize kısıtlaması kararnamesi yargı engeline ‘takılan’ ABD Başkanı Donald Trump, önümüzdeki hafta yeni bir kararname çıkaracağını söyledi.
Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında yeni kararnamenin ‘hukuki norm’lara uygun olacağını söyleyen Trump, kararnamenin içeriğine ilişkin bilgi vermedi.
ABD başkanı geçen hafta yaptığı açıklamada yeni kararnamenin sinyallerini şu sözlerle vermişti: “Ülkemize karşı çok büyük tehditler var. Bunun gerçekleşmesine izin veremeyiz.”
İptal kararlarına karşı açtıkları davaları kazanacaklarını düşündüğünü dile getiren Trump, “Ülkemizi güvende tutmak konusunda ne yapmamız gerekiyorsa yapacağız. Çok başarılı olacağını düşündüğümüz bir kararımız vardı ve bunun gerçekleşmesi çok zaman almayacak. Sonunda bu davayı kazanacağımızdan hiç şüphe duymuyorum” demişti.
Ne olmuştu?
ABD Başkanı Donald Trump söz konusu kararnameyi iki hafta önce imzalamıştı. İran, Somali, Sudan, Irak, Libya, Suriye ve Yemen vatandaşlarına yönelik kararın yürürlüğe girmesiyle beraber ülke çapındaki uluslararası havaalanlarında protesto gösterileri düzenlenmişti.
New York’ta bir mahkeme Trump’ın kararnamesini askıya almış, bölge yargıcı James Robart da söz konusu kararnamenin yürütmesinin durdurulmasına hükmetmişti.
Yargıca ‘sözde’ yakıştırması yapan Trump, “Özünde ülkemizde yasalara itaatin sağlanmasını engelleyen bu sözde yargıcın kanaati saçmadır ve üst mahkemede bozulacaktır!” demişti.
Son olarak ABD’de federal bir temyiz mahkemesi, kararnamenin iptalini onaylamıştı.
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