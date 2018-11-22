Trump, Veliaht Prensi’nin arkasında: Emri vermiş olsa da yalanlıyor

ABD Başkanı Donald Trump, muhalif Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesinden tüm dünyanın sorumlu tutulabileceğini söyledi.

Şükran Günü sebebiyle yaptığı konuşmada Kaşıkçı cinayetine yer veren Trump, Veliaht Prens Muhammed bin Selman için “Emri vermiş olsa da vermemiş olsa da bunu kesin bir dille yalanlıyor” dedi.

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Kaşıkçı cinayetinin ardından ABD’nin Suudi Arabistan’a bakışı ikircikli bir nitelik taşıyor. Trump zaman zaman Suudi yönetimini suçlarken ve hedef alırken, bazen de Suudi yönetimine destek çıkıyor.

Trump, son günlerde bin Selman’a verdiği destekle dikkat çekiyor.

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‘Dünya kirli bir yer…’

Suudi prensin Kaşıkçı cinayetinden önceden haberdar olduğu yönündeki iddiaları kesin bir dille reddeden Trump, “Belki de bütün dünya sorumlu tutulmalıdır, çünkü dünya kirli bir yer. Bu olaydan nefret ediyorum, olayın örtülmeye çalışılma biçiminden nefret ediyorum. Şunu söyleyebilirim ki Veliaht Prens bu durumdan benden daha fazla nefret ediyor” ifadelerini kullandı.

Kaşıkçı cinayeti

Kaşıkçı, 2 Ekim’de girdiği Suudi Arabistan’ın İstanbul’daki başkonsolosluğunda öldürülmüştü. İstanbul Başsavcılığı, Kaşıkçı’nın başkonsolosluk binasına girer girmez boğularak öldürüldüğünü ve cesedinin parçalara ayrıldığını açıklamıştı. Kaşıkçı’nın cesedinin nerede olduğu bilinmiyor.