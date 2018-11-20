Trump: Veliaht Prensi, Kaşıkçı cinayeti hakkında bilgi sahibi olabilir

ABD Başkanı Cemal Kaşıkçı, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında bilgi sahibi olabileceğini söyledi.

Trump’ın bu açıklaması, CIA’in Kaşıkçı cinayeti hakkında hazırladığı raporu teslim almasının ardından geldi.

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ABD Başkanı, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Kral Selman ve Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Kaşıkçı cinayetinin planlanması ve uygulanmasına dair hiçbir bilgisi olmadığını güçlü bir şekilde belirtti. İstihbarat örgütlerimiz bütün bilgileri değerlendirmeye devam ediyor ancak Veliaht Prensi bu trajik olaya dair pekala bilgi sahibi olabilir – bilgisi belki vardı belki de yoktu!”

Kaşıkçı, 2 Ekim’de girdiği Suudi Arabistan’ın İstanbul’daki başkonsolosluğunda öldürülmüştü. İstanbul Başsavcılığı, Kaşıkçı’nın başkonsolosluk binasına girer girmez boğularak öldürüldüğünü ve cesedinin parçalara ayrıldığını açıklamıştı. Kaşıkçı’nın cesedinin nerede olduğu bilinmiyor.

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‘Suudi Arabistan’ın partnerliğini istiyoruz’

Kaşıkçı cinayetiyle ilgili gerçeklerin tamamını asla bilemeyeceklerini dile getiren Trump, Suudi Arabistan’la ABD ilişkisi hakkında da şu yorumu yaptı: “Ne olursa olsun, Suudi Arabistan Krallığı’yla bir ilişkimiz var. Bizim için İran’a karşı çok önemli savaşımızda iyi bir müttefiğimiz oldular. ABD ülkenin, İsrail’in ve bölgedeki diğer partnerlerin çıkarlarını korumak için Suudi Arabistan’ın sadık partnerliğini sürdürmek istiyor.”

Kaşıkçı cinayetinin ardından ABD’nin Suudi Arabistan’a bakışı ikircikli bir nitelik taşıyor. Trump zaman zaman Suudi yönetimini suçlarken ve hedef alırken, bazen de Suudi yönetimine destek çıkıyor.