Trump ve Macron, Libya’da tansiyonun acilen düşürülmesi gerektiği konusunda uzlaştı

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump ve Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron’un Libya’da ‘artan dış müdehalelerin’ endişe verici olduğu ve ‘tansiyonun acilen düşürülmesi gerektiği’ konuları üzerinde uzlaştığını duyurdu.

Fotoğraf: Reuters

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada iki liderin ayrıca corona virüsü salgınında küresel ekonomilerin durma noktasına gelmesinin yanısıra ABD ve Fransa’nın corona virüsü yasaklarını gevşetme konusundaki gelişmelerini de görüştükleri bildirildi.

Reklam

Libya’da son olarak Türkiye’nin de desteklediği Ulusal Mutabakat Hükümeti Trablus’u ele geçirmek için geçen yıl nisan ayında taarruz başlatan Halife Hafter’e bağlı Doğu Libya Güçleri’ne karşı ilerleyişini sürdürerek, Watiya hava üssünün kontrolünü ele geçirmişti.

Trablus’a kadar gelmişti

Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Rusya’nın destek verdiği Hafter’e bağlı kuvvetler geçen yıl Trablus’un eteklerine gelmişti.

Libya’ya hakim olmak için ülkenin doğu ve batısındaki gruplar arasındaki mücadele Hafter’in geçen yıl başlattığı Trablus taarruzuyla birlikte hızla tırmandı. Yabancı ülkelerin bu iki gruba desteği de hızla arttı.

Reklam

Hafter, 27 Nisan’da ulusa sesleniş konuşması yaparak ülke yönetimine el koyduğunu açıklamış, Türkiye, ABD ve Rusya, Hafter’e tepki göstermişti.

Türkiye’nin Trablus’taki elçilik binası yakınlarına 8 Mayıs’ta Hafter tarafında füze atılmış, Dışişleri Bakanlığı Hafter’in savaş suçu işlediğni belirterek, “Libya’daki temsilciliklerimiz ile çıkarlarımızın hedef alınması halinde, Hafter unsurlarını meşru hedef olarak telakki edeceğimizi tekrar vurguluyoruz” ifadelerini kullanmıştı.