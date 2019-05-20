Trump ve damadının Deutsche Bank hesapları izlemeye alınmış

Deutsche Bank, ABD Başkanı Donald Trump ve damadı Jared Kushner’in hesaplarını şüpheli bazı işlemlerin tespit edilmesinin ardından izlemeye aldı.

Fotoğraf: Reuters

Bankanın beş mevcut ve beş eski çalışanı hesapların izlemeye alındığını New York Times’a doğruladı.

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Habere göre Deutsche Bank’ta kara paranın aklanmasının önlenmesi konusunda uzman olarak görev yapan Tammy McFadden, bahsi geçen hesapları incelediğini ve işlemlere ilişkin endişelerini dile getirdiğinde de işten kovulduğunu öne sürdü.

Trump’ın şirketler grubu Trump Organization’dan bir sözcü izlemeye alınan işlemlerle ilgili bir bilgileri olmadığını ve şirketin şu anda Deutsche Bank’ta aktif bir hesabı olmadığını aktardı.

Kushner’in şirketinin sözcüsü ise New York Times’ı skandal haberler yazmakla suçlayarak “İddia tamamen uydurma ve yanlıştır” dedi.

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Özel Yetkili Savcı Robert Mueller’in 2016 başkanlık seçimlerine Rusya’nın müdahale ettiği iddiası üzerine açtığı soruşturmada da Deutsche Bank’ın adı sıklıkla gündeme gelmişti.

Adalet Bakanı Willam Barr, yaklaşık iki yıl süren Rusya soruşturmanın sonuçlarına ilişkin Kongre’ye gönderdiği mektupta şu ifadeler yer vermişti: “Trump kampanyasının veya ilişkili herhangi bir kişi veya yetkilinin, 2016 başkanlık seçimlerini etkileme çabasında, Rusya ile komplo veya işbirliği yaptığı tespit edilmemiştir. Bulgular ABD başkanını tam ve kesin olarak aklıyor.”