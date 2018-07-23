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Yaramazlara biraz batar!

Trump Twitter’dan İran’a köpürdü: Tehdit ederseniz sonucuna katlanırsınız

 

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ı “ABD’yi tehdit ederseniz sonucuna katlanırsınız” diye uyardı.

Trump’ın yönetime gelmesinden sonra ABD İran’la nükleer anlaşmayı uygulamayacağını açıklamış, Tahran’a yönelik sert politikalar izlemeye başlamıştı.

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Fotoğraf: Reuters

Ruhani, dün yaptığı bir konuşmada ABD’nin yeni müzakere talebini net bir dille reddederken, “Düşmanlar, İran’la savaşın savaşların anası, İran’la barışın barışların anası olacağını iyi bilmeli. ABD’yi mutlaka yeneceğiz” diye konuştu.

Trump’ın mesajında kararlılığını göstermek için büyük harfler kullanması dikkat çekti.

Trump ise Ruhani’ye Twitter’dan yanıt vererek şöyle dedi: “Bir daha asla ABD’yi tehdit etmeyin, aksi takdirde geçmişte olduğu gibi sonuçlarına katlanırsınız. Biz artık sizin çılgınca şiddet ve ölüm sözlerinizi sineye çekecek bir ülke değiliz. Dikkatli olun!”

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