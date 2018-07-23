Trump Twitter’dan İran’a köpürdü: Tehdit ederseniz sonucuna katlanırsınız

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ı “ABD’yi tehdit ederseniz sonucuna katlanırsınız” diye uyardı.

Trump’ın yönetime gelmesinden sonra ABD İran’la nükleer anlaşmayı uygulamayacağını açıklamış, Tahran’a yönelik sert politikalar izlemeye başlamıştı.

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Ruhani, dün yaptığı bir konuşmada ABD’nin yeni müzakere talebini net bir dille reddederken, “Düşmanlar, İran’la savaşın savaşların anası, İran’la barışın barışların anası olacağını iyi bilmeli. ABD’yi mutlaka yeneceğiz” diye konuştu.

Trump ise Ruhani’ye Twitter’dan yanıt vererek şöyle dedi: “Bir daha asla ABD’yi tehdit etmeyin, aksi takdirde geçmişte olduğu gibi sonuçlarına katlanırsınız. Biz artık sizin çılgınca şiddet ve ölüm sözlerinizi sineye çekecek bir ülke değiliz. Dikkatli olun!”