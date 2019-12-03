Trump: Türkiye’yi seviyorum, Erdoğan’la iyi anlaşıyorum

ABD Başkanı Donald Trump, “Türkiye’yi seviyorum, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la iyi anlaşıyorum” dedi.

Britanya’nın başkenti Londra’daki NATO Zirvesi öncesinde ittifakın Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’le ortak bir basın düzenleyen ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye’nin IŞİD lideri Ebubekir El Bağdadi’nin yakalanması operasyonunda çok yardımcı olduğunu söyleyerek, “Daha iyisini yapamazdı, daha fazla destek veremezdi” ifadelerini kullandı.

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“Suriye’deki operasyonu sonrası NATO üyesi olarak kalmalı mı” sorusuna ise bunun üyeler arasında tartışılacak bir mesele olduğu yanıtını verdi.

‘Çok aşağılayıcı ve nahoş’

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un “NATO’nun beyin ölümü gerçekleşti” açıklamasına, “Bence NATO’nun beyin ölümünün gerçekleştiğini söylemek çok aşağılayıcı ve çok, çok nahoş” yanıtını verdi.

NATO’nun büyük bir amaca hizmet ettiğini söyleyen Trump, “Macron ile iyi bir ilişkim var ama bazen söylememesi gereken şeyleri söylüyor” dedi.

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NATO’dan en az fayda sağlayan ülkenin ABD olduğunu söyleyen Trump, NATO’ya en fazla ihtiyaç duyan ülkelerin başında Fransa’nın geldiğini savunarak, “Bu tarz açıklamalar çok tehlikeli” yorumunu yaptı.