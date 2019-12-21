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Yaramazlara biraz batar!

Trump, ‘Türkiye’ye yaptırım tasarısı’nı imzaladı

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye’ye yaptırım çağrısını da içeren 2020 savunma bütçesini imzaladı.

Fotoğraf: Reuters

Yaptırım tasarısı, Temsilciler Meclisi’nin ardından Senato’dan da geçerek Trump’ın önüne gitmişti. ABD başkanı, dün akşamki Twitter paylaşımında, bütçeyi imzalayacağını duyurmuştu.

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Trump, TSİ 03:00 sıralarında ‘torba yasa’ olarak da adlandırılan 2020 Savunma Harcamaları Yetkilendirme Yasa Tasarısı’nı (NDAA) Maryland eyaletindeki Andrews Hava Üssü’nde imzaladı.

Tasarıda, ABD’nin savunma bütçesinin 738 milyar dolara çıkarılacağı belirtilirken, Türkiye’ye yaptırım uygulanacağı da kaydediliyor.

Tasarı, Rusya’dan S-400 savunma sistemi satın alması nedeniyle Türkiye’ye üretici ortaklarından olduğu ancak projeye katılımının askıya alındığı F-35 savaş uçaklarının sevkiyatını yasaklıyor.

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Aynı zamanda S-400 alınması, Rusya savunma sektörüyle yapılan önemli düzeyde bir alışveriş olarak tanımlanıyor ve ABD yasası gereği Türkiye’ye yaptırım uygulanması gerektiği belirtiliyor.

Türkiye’nin Rusya ile yaptığı doğalgaz anlaşması nedeniyle de yaptırıma tabi tutulması isteniyor.

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