Trump, Türkiye’ye tüm yaptırımları kaldırdı

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye’ye karşı uygulanan tüm yaptırımların kaldırılmasını talimatını verdiğini açıkladı.

Trump, basın toplantısında. Fotoğraf: Reuters

Trump, DSG komutanı General Mazlum’un, kendisine IŞİD’lilerin cezaevinde ve kilit altında olduğu konusunda güvence verdiğini de söyledi.

Reklam

Trump, “ABD kuvvetleri IŞİD’i yüzde yüz yok etmiştir. SDG’ye de IŞİD’e karşı operasyondaki rolü için teşekkür ederim. Ben sadece ABD’nin bir temsilcisi olarak General Mazlum ile konuştum” dedi.

Trump şöyle dedi: “Türkiye’nin harekatı üzerine ABD’nin NATO üyesi Türkiye’ye karşı harekete geçmesi gerekiyordu, buna Cumhurbaşkanı Erdoğan da dahildi, oysa bizi Ortadoğu’daki bu bataklığa çekmek isteyenler oradan nasıl çıkacağımızı söyleyemediler. Kanlı Ortadoğu bataklığında çok sayıda ABD askeri öldü, artık daha fazla askerin ölmemesi için oradan çıkmamız gerekiyordu. Yüksek felaketle sonuçlanabilecek bir operasyondan kurtulmuş olduk. Çocuklar zehirli gazlarla öldürüldüğünde müdahale ederiz diyenler çocuklar öldürüldüğünde bu kırmızı çizgilerini uygulayamadı.

Çok az sayıda ABD askerinin bölgede kalacağını düşünüyorum. Petrol güvende kalacak. Ne yapacağımıza ilerde karar vereceğiz.”

Reklam

Trump, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı ‘yakından tanıma fırsatı bulduğunu’ söyleyerek, “Ülkesini çok seven bir adam” ifadesini kullandı. Trump, Erdogan ile ‘yakında buluşacaklarını’ da söyledi.

Ayrıntılar gelecek…