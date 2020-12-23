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Yaramazlara biraz batar!

Trump, Türkiye’ye S-400 yaptırımlarının da bulunduğu yasa tasarısını reddetti

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce ‘veto edeceğini’ açıkladığı, Türkiye’ye S-400 yaptırımlarını da içeren, Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) Tasarısı’nı veto etti. 

Fotoğraf: Reuters

Trump, Kongreye gönderdiği notta, Senato ve Temsilciler Meclisinde kabul edildikten sonra onayına sunulan NDAA’yı veto ettiğini bildirdi. 

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Başkan Trump, “Ne yazık ki, bu tasarı, kritik ulusal güvenlik konularını kapsamaktan yoksundur ve benim, Amerika’yı öncelediğim ulusal güvenlik ve dış politika eylemlerim ile çelişmektedir. Bu yasa tasarısı, Çin ve Rusya’ya bir hediyedir” ifadelerini kullandı. 

Temsilciler Meclisi ve Senatodan üçte ikiden büyük oy çoğunluğuyla geçen tasarı, tekrar Kongreye dönecek ve aynı çoğunluğu yakalarsa Trump’ın vetosu geçersiz kılınabilecek.

Tasarıda Türkiye’nin Rus yapımı S-400’leri teslim almasının ABD Hasımlarına Yaptırım Yoluyla Mücadele Yasası (CAATSA) kapsamında Rusya ile önemli bir işlem olarak kabul edildiği ve NDAA’nın yasalaşmasından sonra 30 gün içinde Türkiye’de S-400 alımına müdahil olanlara CAATSA yaptırımlarının uygulanması da yer alıyor.

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Yaptırımlar arasında, Türkiye Savunma Sanayii Başkanlığı’na ABD’nin tüm ihracat lisanslarının yasaklanmasının yanı sıra, başkanı İsmail Demir ve Savunma Sanayii Başkanlığı Hava Savunma ve Uzay Daire Başkanlığı Grup Müdürü Mustafa Alper Deniz, Hava Savunma ve Uzay Daire Başkanlığı Serhat Gençoğlu ile Savunma Sanayii Başkanlığı Başkan Yardımcısı Faruk Yiğit’in varlıklarının dondurulması ve ABD vizelerinin yasaklanması yer alıyor.

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