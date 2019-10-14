ABD Başkanı Donal Trump, “Türkiye’ye büyük yaptırımlar yolda” dedi.

Trump’ın son tweetleri şöyle:

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“200 yıldan beri birbiriyle savaşan halkların savaşına karışacak değiliz. Avrupa, IŞİD esirlerini geri alma şansına sahipti ama bedelini üstlenmek istemedi. ‘ABD ödesin’ dediler…

“… Kürtler bizi işin içine çekmek için bazılarını (IŞİD’lileri kastediyor) salıveriyor olabilir. Ancak Türkler ve Avrupa ülkelerince kolaylıkla yakalanıyorlar ki çoğu Avrupa ülkelerinden gelme zaten… Ama ellerini çabuk tutmaları lazım. Türkiye’ye büyük yaptırımlar yolda! İnsanlar NATO üyesi Türkiye’yle savaşa gireceğimizi mi sanıyor gerçekten? Bitmek bilmeyen savaşlar bitecek.”