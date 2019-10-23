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Yaramazlara biraz batar!

Trump: Türkiye Suriye sınırında büyük başarı

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in dün Soçi’de vardıkları mutabakat sonrası ilk yorumunu Twitter üzerinden yaptı: “Türkiye Suriye sınırında büyük başarı.”

Fotoğraf: Reuters

İki lider Suriye’nin toprak bütünlüğü ve Türkiye’nin ulusal güvenliği bağlamında tam mutabakat sağlamıştı. Türkiye’nin Suriye’de kurmak istediği güvenli bölgeden YPG’nin çıkarılması konusunda anlaşılmıştı.

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Trump tweetinde şöyle dedi: “Türkiye Suriye sınırında büyük başarı. Güvenli bölge oluşturuldu! Savaş görevleri sone erdi ve ateşkes tesis edildi. Kürtler bizimle çok iyi çalışmıştı ve güvendeler. Yakalanan IŞİD’liler emniyet altında. Saat 11.00’de (TSİ 18.00) Beyaz Saray’da açıklama yapacağım. Teşekkürler!”

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