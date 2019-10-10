Trump: Türkiye oyunu kuralına göre oynamazsa, çok sert vuralım diyorum!

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine yaptığı ‘Barış Pınarı’ harekatı ile ilgili olarak, “Her iki tarafla da görüşüyorum, kuralına göre oynamazsa Türkiye’ye hem finansal olarak hem de yaptırımlarla çok sert vuralım diyorum! Yakından izliyorum” dedi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Twitter’dan açıklamalarda bulunan Trump, Türkiye’nin operasyon alanında ABD askeri veya ordusu olmadığını belirterek, “Türkiye Kürtlere saldırmayı uzun bir süredir planlıyordu. Ezelden beri savaş halindeler. Bu BİTMEYEN SAVAŞLARI sonlandırmaya çalışıyorum” diye konuştu.

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Trump şöyle konuştu: “Her iki tarafla da konuşuyorum. Bazıları o bölgeye binlerce asker göndermemizi ve tamamen baştan yepyeni bir savaşa başlamamızı istiyor. Türkiye bir NATO üyesi. Bazıları ÇIK ORADAN, Kürtler kendi savaşını (hala finansal yardımızla bile olsa) kendileri versin, diyor. Ben diyorum ki, kuralına göre oynamazsa Türkiye’ye hem finansal olarak hem de yaptırımlarla çok sert vuralım diyorum! Yakından izliyorum.”