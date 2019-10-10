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Yaramazlara biraz batar!

Trump: Türkiye oyunu kuralına göre oynamazsa, çok sert vuralım diyorum!

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine yaptığı ‘Barış Pınarı’ harekatı ile ilgili olarak, “Her iki tarafla da görüşüyorum, kuralına göre oynamazsa Türkiye’ye hem finansal olarak hem de yaptırımlarla çok sert vuralım diyorum! Yakından izliyorum” dedi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Twitter’dan açıklamalarda bulunan Trump, Türkiye’nin operasyon alanında ABD askeri veya ordusu olmadığını belirterek, “Türkiye Kürtlere saldırmayı uzun bir süredir planlıyordu. Ezelden beri savaş halindeler. Bu BİTMEYEN SAVAŞLARI sonlandırmaya çalışıyorum” diye konuştu.

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Trump şöyle konuştu: “Her iki tarafla da konuşuyorum. Bazıları o bölgeye binlerce asker göndermemizi ve tamamen baştan yepyeni bir savaşa başlamamızı istiyor. Türkiye bir NATO üyesi. Bazıları ÇIK ORADAN, Kürtler kendi savaşını (hala finansal yardımızla bile olsa) kendileri versin, diyor. Ben diyorum ki, kuralına göre oynamazsa Türkiye’ye hem finansal olarak hem de yaptırımlarla çok sert vuralım diyorum! Yakından izliyorum.”

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AB: Harekata son verin

Avrupa Birliği (AB) üyesi 28 ülke, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusunda başlattığı askeri harekata son vermesini talep ederek Suriye sorununa askeri yöntemlerle çözüm bulunamayacağını vurguladı.

Oktay: Harekat planlandığı şekilde devam ediyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Fırat’ın doğusuna düzenlenen Barış Pınarı Harekatı’nın planlandığı şekilde devam ettiğini söyledi. Oktay, Türkiye’nin ‘meşru müdafaa hakkı’ çerçevesinde hareket ettiğinin altını çizdi.

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