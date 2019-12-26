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Yaramazlara biraz batar!

Trump: Türkiye, İdlib’deki ‘katliamı’ önlemek için çok çalışıyor

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye’nin, Suriye kuzeyinde yer alan İdlib’deki ‘katliamı’ önlemek için çok çabaladığını söyledi.

Twitter’dan açıklama yapan Trump, Rusya, İran ve Suriye’nin İdlib’de binlerce masum insanı öldürdüğünü söyleyerek, “Bunu yapmayın” dedi.

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Trump, her şeye rağmen ABD’nin son üç yılda başarılı olduğunu söyleyerek, “Ancak Demokrat’lara karşı kendimi savunmam gerektiğinden, yabancı liderlerle anlaşmalar yapmam çok daha zorlaşıyor. Bu ABD için çok kötü” ifadelerini kullandı.

İdlib’deki saldırılar nedeniyle en az 80 bin sivil Türkiye sınırına göç etmiş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yeni bir göç dalgasını kaldıramayacaklarını belirtmişti.

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