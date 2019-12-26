Trump: Türkiye, İdlib’deki ‘katliamı’ önlemek için çok çalışıyor

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye’nin, Suriye kuzeyinde yer alan İdlib’deki ‘katliamı’ önlemek için çok çabaladığını söyledi.

Twitter’dan açıklama yapan Trump, Rusya, İran ve Suriye’nin İdlib’de binlerce masum insanı öldürdüğünü söyleyerek, “Bunu yapmayın” dedi.

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Russia, Syria, and Iran are killing, or on their way to killing, thousands if inocent civilians in Idlib Province. Don’t do it! Turkey is working hard to stop this carnage. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 26, 2019

Trump, her şeye rağmen ABD’nin son üç yılda başarılı olduğunu söyleyerek, “Ancak Demokrat’lara karşı kendimi savunmam gerektiğinden, yabancı liderlerle anlaşmalar yapmam çok daha zorlaşıyor. Bu ABD için çok kötü” ifadelerini kullandı.

Despite all of the great success that our Country has had over the last 3 years, it makes it much more difficult to deal with foreign leaders (and others) when I am having to constantly defend myself against the Do Nothing Democrats & their bogus Impeachment Scam. Bad for USA! Reklam December 26, 2019

İdlib’deki saldırılar nedeniyle en az 80 bin sivil Türkiye sınırına göç etmiş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yeni bir göç dalgasını kaldıramayacaklarını belirtmişti.