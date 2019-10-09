Trump: Türkiye esir IŞİD’lileri almak zorunda

ABD Başkanı Donald Trump “Türkiye esir alınan ve Avrupa’nın geri almak istemediği IŞİD militanlarını almak ZORUNDA” diye tweet attı.

Fotoğraf: Reuters

Trump, Beyaz Saray’ın resmi açıklamasını da eklediği Twitter paylaşımında “Farklı gruplar arasındaki savaşlar yüzyıllardır devam ediyor. ABD Ortadoğu’da hiçbir zaman olmamalıydı. 50 askerimizi çektik. Türkiye esir alınan ve Avrupa’nın geri almak istemediği IŞİD üyelerini almak ZORUNDA. Bu aptal ve bitmeyen savaşlar, bizim için bitiyor!” ifadelerini kullandı.

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Fighting between various groups that has been going on for hundreds of years. USA should never have been in Middle East. Moved our 50 soldiers out. Turkey MUST take over captured ISIS fighters that Europe refused to have returned. The stupid endless wars, for us, are ending! https://t.co/Fbcem9i55Z — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 9, 2019

‘Ortadoğu’ya gitmek ülkemizin tarihinde aldığı en kötü karardır!’

Trump, ABD’nin Ortadoğu’daki savaşlarda ve polislik faliyetlerinde 8 trilyon dolar harcadığını vurguladığı sonraki Twitter paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı: “ABD Ortadoğu’daki savaşlarda ve polislik faliyetlerinde 8 trilyon dolar harcadı. Binlerce büyük askerimiz hayatını kaybetti veya ağır şekilde yaralandı. Diğer tarafta milyonlarca insan öldü. ORTADOĞU’YA GİTMEK ÜLKEMİZİN TARİHİNDE ALDIĞI EN KÖTÜ KARARDIR! Savaşa yanlış & bugün hatalı olduğu kanıtlanmış bir temele, KİTLESEL İMHA SİLAHLARINA dayanarak girdik. Ama HİÇBİR silah çıkmadı! Şimdi yavaşça ve dikkatli bir şekilde büyük askerlerimizi ve ordumuzu eve getiriyoruz. Bizim odağımız BÜYÜK RESİMDİR! ABD HER ZAMANKİNDEN DAHA BÜYÜKTÜR!”

….IN THE HISTORY OF OUR COUNTRY! We went to war under a false & now disproven premise, WEAPONS OF MASS DESTRUCTION. There were NONE! Now we are slowly & carefully bringing our great soldiers & military home. Our focus is on the BIG PICTURE! THE USA IS GREATER THAN EVER BEFORE! Reklam October 9, 2019

Türkiye, ‘Fırat Kalkanı’ ve ‘Zeytin Dalı’ harekatlarının ardından, Suriye’nin kuzeyinde bulunan YPG varlığına karşı bir kez daha operasyon hazırlığında. Operasyonla, Suriye’nin kuzeyinde, sığınmacıların yerleştirileceği bir güvenli bölge kurulması amaçlanıyor.

Operasyon kararı ABD’de hem demokrat hem cumhuriyetçi partili siyasetçilerden, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler ve İran’dan tepki almıştı.