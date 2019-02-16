Trump, Türkiye Büyükelçiliği adayını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, şu anda ABD Dışişleri Bakanlığı’nda Yakın Doğu ilişkilerinden sorumlu müsteşar David Michael Satterfield’i Türkiye Büyükelçisi olarak atamak istediğini açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Satterfield’in atamasının gerçekleşmesi için Senato’da yapılacak oylamayı beklemesi gerekecek.

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David Michael Satterfield kimdir?

Beyaz Saray’dan yazılı olarak yapılan açıklamaya göre, Satterfield 2017 yılından bu yana Yakın Doğu ilişkilerinden sorumlu müsteşar olarak görev yapıyor. Kariyerinin büyük bir bölümünde Sinai yarımadasında Çokuluslu Kuvvetler ve Gözlemciler (MFO) Genel Direktörü olarak görev yaptı.

Çok iyi derecede Arapça ve Fransızca bilen Satterfield, daha önce ABD’nin Irak misyonları başkan yardımcılığı, Lübnan büyükelçiliği, Ulusal Güvenlik Konseyi’nde Yakın Doğu ilişkileri direktörlüğü yaptı.

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Satterfield, Suriye, Tunus ve Suudi Arabistan’da da farklı görevlerde bulundu. ABD’li diplomat 2014 yılında kısa bir süre de Libya’nın Dışişleri Bakanlığı’na özel danışmanlık verdi. Satterfield Maryland ve Georgetown Üniversitesi’nde eğitim gördü.

Geçtiğimiz yıl Ortadoğu’da ciddi bir deneyimi olan Satterfield’in ABD’nin Mısır Büyükelçiliği’ne aday olarak gösterileceğine dair haberler çıkmıştı.

ABD’nin Türkiye’de görev yapan son büyükelçisi John Bass, Ekim 2017’de iki ülke arasında yaşanan vize krizi sonrası Türkiye’den ayrılmıştı ve göreve hala kimse getirilmedi.