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Yaramazlara biraz batar!

Trump tedirgin: Beni azledebilirler

ABD Başkanı Donald Trump, seçim kampanya direktörü ve avukatının yargılanmaları hakkında konuştu. Trump, kongre seçimlerini Demokrat Parti’nin kazanması halinde başkanlık koltuğundan indirilebileceğini öne sürdü.

Fotoğraf: Reuters

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Euronews’un haberine göre Trump, avukatı ile seçim kampanya direktörünün suçlu bulunması sonrası Fox TV’ye konuştu. Kasım ayında yapılacak kongre seçimlerinde Demokrat Parti’nin galip çıkması durumunda kendisinin görevden alınacağını öne süren Trump, vergi kaçırmaktan suçlu bulunan seçim kampanyası direktörü Paul Manafort ve eski avukatı Michael Cohen hakkında değerlendirmede bulundu.

Trump kendisiyle ilişkiye girdiklerini iddia eden iki kadına, Cohen tarafından konuşmamaları için para verildiğini sonradan öğrendiğini savundu. Trump bu ödemelerin 2016’daki başkanlık seçimi kampanyası fonundan değil, kendi cebinden çıktığını da söyledi.

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Fox TV’de mülakatı gerçekleştiren Ainsley Earhardt, seçim kampanyası direktörü Manafort’u affetmeyi düşündüğünü aktardı: “Manafort için kötü hissettiğini düşünüyorum. Onlar arkadaştılar.”

Trump’ın eski avukatı Cohen, yargılandığı davada savcılarla anlaşmaya giderek vergi kaçırma, banka dolandırıcılığı suçlarını işlediğini ve başkanlık seçim kampanyası finans kurallarını ihlal ettiğini kabul etmişti.
Cohen, savcılara seçim kampanyası finans kurallarını ihlal suçunu Trump’ın isteği ile işlediğini söylemiş, Playboy modeli Karen McDougal ve porno film oyuncusu Stormy Daniels’e seçim yarışı boyunca konuşmamaları için Trump’ın emriyle para verdiğini itiraf etmişti. Trump, Cohen’in savcılara yaptığı itiraflarını sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarında hikaye uydurmak olarak nitelemiş ve “İyi bir avukat arayan varsa Michael Cohen’in kesinlikle tutmamanızı güçlü bir şekilde öneririm” ifadelerini kullanmıştı.

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