Trump tedirgin: Beni azledebilirler

Euronews’un haberine göre Trump, avukatı ile seçim kampanya direktörünün suçlu bulunması sonrası Fox TV’ye konuştu. Kasım ayında yapılacak kongre seçimlerinde Demokrat Parti’nin galip çıkması durumunda kendisinin görevden alınacağını öne süren Trump, vergi kaçırmaktan suçlu bulunan seçim kampanyası direktörü Paul Manafort ve eski avukatı Michael Cohen hakkında değerlendirmede bulundu.

Trump kendisiyle ilişkiye girdiklerini iddia eden iki kadına, Cohen tarafından konuşmamaları için para verildiğini sonradan öğrendiğini savundu. Trump bu ödemelerin 2016’daki başkanlık seçimi kampanyası fonundan değil, kendi cebinden çıktığını da söyledi.

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Fox TV’de mülakatı gerçekleştiren Ainsley Earhardt, seçim kampanyası direktörü Manafort’u affetmeyi düşündüğünü aktardı: “Manafort için kötü hissettiğini düşünüyorum. Onlar arkadaştılar.”