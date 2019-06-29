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Yaramazlara biraz batar!

Trump, Suudi prense ‘Arkadaşım’ dedi, Kaşıkçı sorusuna yanıt vermedi

ABD Başkanı Donald Trump, G-20 zirvesi kapsamında Osaka’da yapılan ikili görüşmede Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman için “Arkadaşım” derken, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili bir soruya ise yanıt vermekten kaçındı.

Fotoğraf: Reuters

Türkiye, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinde Suudi Arabistan yönetimini sorumlu tutarken, Birleşmiş Milletler’in son raporuna göre cinayete ilişkin deliller Suudi Arabistan Veliaht Prens Muhammed Bin Salman ve diğer üst düzey Suudi yetkililerin cinayette sorumlulukları olduğunu ortaya koyuyor.

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Bloomberg ajansına göre, toplantı öncesi konuşan Trump, uzun süredir Suudi Arabistan’ın teröre kaynak aktarıp aktarmadığına yönelik soru işaretleri olduğunu hatırlatarak, “Tam tersi yönde muazzam bir çaba sarf edildi” diye konuştu.

Trump, Suudi Prens Selman’a yönelikse “Arkadaşım” diyerek, “Çok iyi bir ilişkimiz var ve bu çok önemli” dedi.

Amerikan Washington Post gazetesi yazarı Kaşıkçı, geçen yıl 2 Ekim günü Suudi Arabistan’ın İstanbul başkonsolosluğunda öldürülmüştü. Kaşıkçı’nın daha sonra parçalara ayrılan cesedi bulunamadı. Suudi yönetimi ise Prens Selman’ın cinayetle ilgisi olmadığını savunuyor.

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