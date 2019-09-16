Trump: Suudi petrol tesisine saldırının arkasında İran var gibi gözüküyor

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan’daki Aramco şirketinin petrol tesislerine düzenlenen saldırılarla ilgili, “Bu işin arkasında İran var gibi gözüküyor” dedi.

Trump, Oval Ofis’teki basın toplantısında. Fotoğraf: Reuters

DHA’nın haberine göre Trump, Beyaz Saray’daki Oval Ofis’te yaptığı basın açıklamasında, Suudi Arabistan’a silahlı insansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırılarla ilgili, şunları söyledi: “Bu işin arkasında İran var gibi gözüküyor. Masada birçok seçenek var ancak şu an seçeneklere odaklanmak istemiyoruz. Kimseyle savaş istemiyorum.”

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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da saldırılarla ilgili, “Ortaya çıkan bilgiler, sorumluluğun İran’a ait olduğunu gösteriyor” demişti.

Öte yandan Ankara’da, Rusya, İran ve Türkiye liderlerinin katıldığı ‘Üçlü Zirve’ sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında soruları yanıtlayan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Saudi Aramco tesislerine düzenlenen saldırılarla ilgili olarak, “Yemen halkı, kendisine saldıranlara karşı meşru müdafaa hakkını kullanıyor. Bu olaylar, Yemen’e yönelik saldırıların bir sonucudur” dedi.