Trump: Suudi Arabistan’a 12 bin asker göndereceğimiz haberleri doğru değil

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan’a daha fazla askeri birlik gönderileceği iddialarını reddetti.

Fotoğraf: Reuters

Perşembe günü, medyada yer alan bazı haberlerde Washington yönetiminin İran’ın gelecekte ‘oluşturabileceği tehditlere’ önlem olarak bölgeye daha fazla asker göndereceği öne sürüşmüştü. Pentagon Basın Sekreteri Alyssa Farah bu iddiaları reddetmiş, fakat ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien Trump’ın bu fikri değerlendirdiğini söylemişti.

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Trump, Twitter hesabından şunları yazdı: “Suudi Arabistan’a 12 bin asker daha göndereceğimiz haberleri doğru değil, veya daha doğru ifade etmek gerekirse, Yalan Haber!”