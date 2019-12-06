Diken

Yaramazlara biraz batar!

Trump: Suudi Arabistan’a 12 bin asker göndereceğimiz haberleri doğru değil

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan’a daha fazla askeri birlik gönderileceği iddialarını reddetti.

Fotoğraf: Reuters

Perşembe günü, medyada yer alan bazı haberlerde Washington yönetiminin İran’ın gelecekte ‘oluşturabileceği tehditlere’ önlem olarak bölgeye daha fazla asker göndereceği öne sürüşmüştü. Pentagon Basın Sekreteri Alyssa Farah bu iddiaları reddetmiş, fakat ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien Trump’ın bu fikri değerlendirdiğini söylemişti.

Reklam

Trump, Twitter hesabından şunları yazdı: “Suudi Arabistan’a 12 bin asker daha göndereceğimiz haberleri doğru değil, veya daha doğru ifade etmek gerekirse, Yalan Haber!”

SON HABERLER

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, ‘Trump’ı azil’ talimatı verdi

ABD Temsilciler Meclisi’nin Demokrat Başkanı Nancy Pelosi, ABD Başkanı Donald Trump’ın ‘siyasi çıkarı için görevini kötüye kullandığı’nın tartışmasız olduğunu, resmi suçlamaların getirileceğini belirterek, Adalet Komisyonu başkanından, azil gerekçelerini hazırlamasını istedi. Trump ise Cumhuriyetçiler’in hiç olmadığı kadar birlik içinde olduğunu söyleyerek, “Kazanacağız” dedi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...