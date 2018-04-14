Trump, Suriye’ye operasyonu başlattı

Suriye’ye ABD öncülüğündeki saldırının başladığını, ABD Başkanı Donald Trump duyurdu.

ABD lideri, Türkiye saatiyle 04.00 sıralarında, İngiliz ve Fransız güçleriyle birlikte, kimyasal silah kullandığı öne sürülen Esad güçlerini vurduklarını ifade etti.

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Trump’ın açıklamasının hemen ardından da Suriye’nin başkenti Şam yakınlarında patlama sesleri geldiği haberleri geçilmeye başladı.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın, erkek, kadın, çocuk demeden sivilleri hedef aldığını, kimyasal silahlarla onlarca insanı soluksuz, acılar içinde bıraktığını söyleyen Trump, “Bütün bunlar bir insanın yapacağı şeyler olamaz, bunlar bir canavarın işlediği suçlardır” dedi.

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Dünyada kimyasal silahların yasaklandığına değinen ABD lideri, “Bu akşam giriştiğimiz harekatın amacı, kimyasal silahların kullanımına, üretilmesine ve dağıtılmasına karşı güçlü bir engel koymak. Bu engeli kurmak ABD’nin de ulusal önceliklerinden biri” diye konuştu.

Trump, Duma’da kimyasal silahların kullanılmasının önemli bir askeri gerginlik yarattığını söyledi ve Fransa ve İngiltere’nin de bu operasyonda ABD’ye katıldığını belirtti.

ABD lideri, bu saldırının Rusya’nın Suriye’yi kimyasal silah kullanımı konusunda engelleyememesinin doğrudan bir sonucu olduğunu savundu. Rusya’ya da çağrı yapan Trump, Moskova’nın ‘karanlık yolu mu seçeceğine yoksa medeni uluslar arasına mı katılacağına karar vermesi’ gerektiğini söyledi.

Trump, operasyonların Suriye rejimi kimyasal silahlar kullanmaya son verene kadar süreceğini ifade etti.