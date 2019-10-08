Diken

Yaramazlara biraz batar!

Trump: Suriye’nin kuzeyindeki 50 asker bölgeden çekildi

Türkiye’de Fırat’ın doğusuna yönelik hazırlıkların tamamlandığına dair açıklamalar peş peşe gelirken ABD Başkanı Donald Trump, Suriye’nin kuzeyinde 50 Amerikan askeri olduğunu onları geri (güneye) çektiğini söyledi.

Beyaz Saray’da üst düzey askeri yetkililerle bir araya gelen Trump, “Söz konusu bölgede fazla ABD askeri yoktu; 50 asker vardı onlar da çekildi” dedi. Suriye’deki IŞİD’lilerden Türkiye’nin sorumlu olduğunun bir kez daha altını çizen Trump, sayılarınını ’60-70 bin olduğunu’ söyledi.

Reklam

‘Polis gücü olmak istemiyoruz’

YPG’nin ABD’den silah ve para aldığını belirten Trump, “Biz polis gücü olmak istemiyoruz” dedi. Suriye’de kimsenin tarafını tutmadığını belirten Trump, ‘Türkiye’nin ABD’yle varılan anlaşmaya uymaması halinde bunun ekonomik yaptırımları olacağını’ dile getirerek bir kez daha Türkiye’yi tehdit etti.

Dışişleri: ABD güvenlik bürokrasisi, müttefiklik ilişkisine aykırı davranıyor

Trump’a yakın isimlerden ‘çekilme’ kararına tepki: Sözümüzü tutmalıyız

Graham: Türkiye’ye yaptırım ve NATO üyeliğinin askıya alınmasını isteyeceğiz

Trump, Suriye için dosta düşmana ‘mealen’ şöyle dedi: Ne haliniz varsa görün, biz yokuz

DSG: ABD taahhütlerini yerine getirmedi, Türkiye sınırından çekildi

SON HABERLER

Çizer Musa Kart: Ben tutukluyken torunum, çalışıp tatil parası biriktirdiğimi sanıyordu

Cumhuriyet davasında yargılanıp 14 aya yakın hapiste kalan gazetenin eski çalışanı, çizer Musa Kart, tahliye olunca onun tatil parası biriktirmek için Kandıra’daki fabrikada çalıştığını sanan torunu ve ailesinin diğer fertleriyle tatil yaptı. Yaşanan dava süreci için “Doğrusu bu kadar espriyi bir arada görmemiştim” diyen Kart, cezaevinde tasarladığı kitap projesini hayata geçirmeyi hedefliyor.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...