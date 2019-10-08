Trump: Suriye’nin kuzeyindeki 50 asker bölgeden çekildi

Türkiye’de Fırat’ın doğusuna yönelik hazırlıkların tamamlandığına dair açıklamalar peş peşe gelirken ABD Başkanı Donald Trump, Suriye’nin kuzeyinde 50 Amerikan askeri olduğunu onları geri (güneye) çektiğini söyledi.

Beyaz Saray’da üst düzey askeri yetkililerle bir araya gelen Trump, “Söz konusu bölgede fazla ABD askeri yoktu; 50 asker vardı onlar da çekildi” dedi. Suriye’deki IŞİD’lilerden Türkiye’nin sorumlu olduğunun bir kez daha altını çizen Trump, sayılarınını ’60-70 bin olduğunu’ söyledi.

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‘Polis gücü olmak istemiyoruz’

YPG’nin ABD’den silah ve para aldığını belirten Trump, “Biz polis gücü olmak istemiyoruz” dedi. Suriye’de kimsenin tarafını tutmadığını belirten Trump, ‘Türkiye’nin ABD’yle varılan anlaşmaya uymaması halinde bunun ekonomik yaptırımları olacağını’ dile getirerek bir kez daha Türkiye’yi tehdit etti.