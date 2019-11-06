Trump, Suriye’deki petrol sahaları için genişletilmiş askeri denetimi onayladı

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye’nin doğusundaki petrol sahalarının güvenliğini sağlamak amacıyla genişletilmiş askeri denetim planını onayladı.

Fotoğraflar: Reuters

Associated Press’in haberine göre Trump savunma yetkilileriyle cuma günü yaptığı toplantının ardından Suriye’nin doğusundaki petrol sahalarını güvence altına almak için genişletilmiş askeri denetime onay verdi.

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‘Deyrizor ve Haseke arasında 150 kilometrelik bölge’

Denetim alanının genişliği henüz tam olarak kararlaştırılmasa bile yetkililer yeni plan kapsamında ABD askerlerinin, Kürt güçlerin kontrolünde bulunan Deyrizor ve Haseke arasındaki yaklaşık 150 kilometrelik bir alanda konuşlanacağını belirtti.

Trump’ın kararı ABD’li askeri yetkililerin Suriye’de kalma konusundaki baskılarının neticesinde şekillenmiş olabileceği gibi, ABD’nin Suriye’deki varlığını ve askerlerin çekilme sürecini de çıkmaza sürüklüyor.

Trump’ın kararıyla birlikte, petrol sahalarına tehdit oluşturmaları halinde Suriye, Rusya ya da diğer güçlere yönelik bir saldırı gerçekleştirip gerçekleştirmeme konusunda ABD adına yasal sorular da gündeme geliyor.

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‘Petrol sahaları uğruna Kürt müttefiklerimize ihanet etti’

Demokrat Senatör Tim Kaine, askeri denetim planının ‘hedefini şaşırdığını’ belirterek şöyle konuştu: “Suriye’nin doğusundaki petrol sahaları için askerlerimizin hayatlarını riske atmak hem sorumsuzca hem de yasalara aykırıdır. Başkan Trump, petrol sahalarını korumak uğruna askeri birliklerimizi kaydırarak, IŞİD’siz bir geleceği güvence altına almak adına Amerikan askerleriyle birlikte savaşan Kürt müttefiklerimize ihanet etti.”

New York Times gazetesi geçen ay Trump’ın bölgeden çekilme sözü vermesine rağmen Suriye’nin doğusunda petrol sahalarının güvenliği gerekçesiyle asker bırakmayı öngören planı onaylayabileceğini yazmıştı.