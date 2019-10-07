Trump, Suriye için dosta düşmana ‘mealen’ şöyle dedi: Ne haliniz varsa görün, biz yokuz

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye için, ‘bu saçma savaştan çekilme zamanın geldiğini’ belirterek, IŞİD’i Türkiye, Avrupa, Suriye, Irak, İran, Rusya ve Kürtlere havale etti.

Fotoğraf: Reuters

Trump’ın Twitter’daki açıklamasının tamamı şöyle:

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“ABD Suriye’de güya 30 gün kalacaktı. Bu yıllar önceydi. Ancak kaldık ve görünürde hiçbir hedef olmadan gittikçe daha derin bir savaşa girdik. Washington’a geldiğimde IŞİD bölgede kol geziyordu. IŞİD halifeliğini yüzde 100 bitirdik, birçoğu Avrupalı binlerce IŞİD savaşçısını yakaladık.

Ancak Avrupa onları geri istemedi, ABD alsın deyip durdular! Ben de onlara ‘Hayır, biz size büyük bir iyilik yaptık ve siz şimdi onların inanılmaz bedellerle Amerikan hapishanelerinde tutulmasını istiyorsunuz. Alın yargılayın’ dedim. Onlar yine, Amerika’nın gerek NATO’yla ilişkide gerek ticaret ilişkilerinde ‘keriz’ olacağını düşünerek ‘Hayır’ dedi.

Kürtler bizimle beraber savaştı ancak bunun için olağanüstü bir harcama ve ekipman gerekti. Türkiye ile ise onlarca yıldır çarpışıyorlar. Ben bu çatışmayı üç yıldır engelliyorum ancak bizim artık bu saçma Bitmeyen Savaşlardan çekilmemiz lazım. Bu savaşların birçoğu gereksiz ve askerlerimiz artık eve dönmeli. Faydamıza olduğu sürece savaşacağız ve sadece kazanmak için savaşırız.

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Türkiye, Avrupa, Suriye, İran, Irak, Rusya ve Kürtlerin bu durumu ve ‘kendi bölgelerindeki’ yakalanmış IŞİD savaşçılarıyla ne yapacaklarını halletmeleri gerekiyor. Hepsi IŞİD’den nefret ediyor, yıllardır düşmanlar. Biz ise 7 bin mil uzaktayız ve IŞİD yanımıza yaklaşırsa onları paramparça ederiz.”

Beyaz Saray’ın bu sabahki açıklamasında Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine yapmayı planladığı operasyon için yakında harekete geçeceğine dikkat çekilerek, ABD güçlerinin buna destek vermeyeceği belirtilmişti. ABD güçlerinin Türkiye sınırı boyunca Tel Abyad ve Resülayn’da iki gözlem noktasını boşalttığı bildirilmişti. Son olarak üst düzey bir Türk yetkili operasyonun sahadaki değişikliklere göre her an olabileceğini, ancak Türkiye’nin ABD askerlerinin operasyon bölgesinden çekilmesini beklemesinin de kuvvetle muhtemel olduğunu söylemişti. Yetkili bu sürenin bir haftayı bulabileceğini de belirtmişti.