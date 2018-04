Trump: Suriye baskını mükemmel yürütüldü

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye savaşı ile ilgili yaptığı son değerlendirmede “Görev mükemmel bir şekilde yürütüldü” dedi.

Trump’un Suriye’ye yönelik önceki gün “Görev başarıldı” (mission accomplished-askeri alanda kullanılan bir terim)” diye attığı mesaj ABD medyasında “Başarılan ve tamamlanan ne” şeklinde eleştirilere neden olmuştu. Trump Washington saatiyle son dönemde sabah kalkıp attığı tweetlere bir yenisini daha ekleyerek yanıt verdi.

The Syrian raid was so perfectly carried out, with such precision, that the only way the Fake News Media could demean was by my use of the term “Mission Accomplished.” I knew they would seize on this but felt it is such a great Military term, it should be brought back. Use often!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 Nisan 2018