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Yaramazlara biraz batar!

Trump: Suriye baskını mükemmel yürütüldü

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ABD Başkanı Donald Trump, Suriye savaşı ile ilgili yaptığı son değerlendirmede “Görev mükemmel bir şekilde yürütüldü” dedi.

Trump’un Suriye’ye yönelik önceki gün “Görev başarıldı” (mission accomplished-askeri alanda kullanılan bir terim)” diye attığı mesaj ABD medyasında “Başarılan ve tamamlanan ne” şeklinde eleştirilere neden olmuştu. Trump Washington saatiyle son dönemde sabah kalkıp attığı tweetlere bir yenisini daha ekleyerek yanıt verdi.

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Trump bu sabahki mesajında şöyle dedi: “Suriye baskını özenli şekilde, öyle mükemmel yürütüldü ki yalan haber medyasının küçümsemesinin tek yolu, benim ‘Görev başarıldı’ ifadesini kullanmam oldu. Buna takılacaklarını biliyordum ama öyle müthiş bir askeri terim ki, geri getirilmesi, daha sık kullanılması gerekiyor.” 

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