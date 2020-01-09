Trump: Süleymani öldürüldü çünkü İran, büyükelçiliği havaya uçurmayı planlıyordu

ABD Başkanı Donald Trump, İran Devrim Muhafızları komutanı Kasım Süleymani’nin öldürülmesini, ‘İranlıların, Bağdat’taki ABD büyükelçiliğini havaya uçurmaya çalışmalarına’ bağladı. Trump, İran’ın Irak’taki ABD üslerine füze saldırısı sonrası İran’a yaptırımların arttırıldığını da açıkladı.

Trump, açıklaması sırasında. Fotoğraf: Reuters

Reuters’in haberine göre, Trump açıklamasında şunları söyledi: “Bunu söyleyeceğim, topyekun bir canavarı yakaladık. Bu, çok daha uzun zaman önce yapılmalıydı. Bunu yaptık, çünkü onlar Bağdat’taki büyükelçiliğimizi havaya uçurmaya çalışıyordu. Diğer sebepler gayet açık olduğu için bunu yaptık.”

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Trump, İran’a karşı alacağı kararlarda Kongre onayının zorunlu kılınması halinde ne yapacağının sorulması üzerine ise şunları söyledi: “Acil durumlarda karar almak için ikiye bölüneceğiz. Bunu yapmayı düşünemem.”

Trump, füze saldırısı sonrası İran’a yaptırımları arttırdıklarını da açıkladı. Trump, yaptırım açıklamasında şunları söyledi: “Yaptırımları arttırdık. Bunlar sert yaptırımlar ve önemli ölçüde arttırıldı. Az önce hazine bakanı ile birlikte imzaladık.”

Demokrat Kongre üyeleri, Süleymani suikastı ile ilgili bilgilendirmeyi tatmin edici bulmadı

Öte yandan Süleymani suikastı ve İran ile yaşanan gerilim ABD Kongresi’nin iki kanadının Trump yönetimi tarafından bilgilendirildiği bildiriliyor.

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Amerika’nın Sesi’nin haberine göre, ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ve CIA Başkanı Gina Haspel önce Demokratlar’ın çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi’nin tamamını basına kapalı oturumda bilgilendirdi. Aynı ekip daha sonra Senato’yu da bilgilendirdi.

Demokrat Kongre üyeleri, Kasım Süleymani’nin öldürüldüğü operasyon öncesinde ABD’ye yönelik saldırı tehdidi olduğuna ilişkin istihbaratın Trump yönetimi yetkililerinin savunduğu kadar büyük ve acil olup olmadığını sorguladı. Demokrat Kongre üyeleri, bilgilendirme çerçevesinde yetkililerin paylaştıkları istihbari bilgileri yeterince ikna edici bulmadıklarını belirtti. Kongre üyeleri brifingin ardından yaptıkları değerlendirmede Trump yönetiminden dört yetkilinin verdikleri yanıtları da tatminkar bulmadıklarını söyledi.