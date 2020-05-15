Trump: Şu anda Şi ile görüşmek istemiyorum, Çin ile ilişkileri bile kesebilirim

ABD Başkanı Donald Trump, corona virüsü salgını sebebiyle Çin ile ilişkilerin daha da kötüleşebileceğinin sinyalini vererek Çin Devlet Başkanı Şi Jinping ile şu anda görüşmek istemediğini açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Trump, dünyanın en büyük ikinci ekonomisi ile ilişkilerin kesilmesi ihtimalini gündeme getirdi.

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Fox Business Network ile yaptığı söyleşide Trump, Çin’in hastalığı sınırlama konusunda başarısızlığı nedeniyle çok hayal kırıklığına uğradığını ve salgının Pekin ile ocak ayında yaptığı ticaret anlaşmasına gölge düşürdüğünü söyledi.

Trump, “Böyle bir şeyin olmasına izin vermemeleri gerekiyordu. Harika bir ticaret anlaşması yapıyorum ama şimdi bana aynı gibi gelmiyor. Anlaşmanın üzerindeki mürekkep daha kurumadan salgın başladı” ifadelerini kullandı.

Trump, şimdiye kadar iyi bir ilişkisinin olduğunu söylediği Şi için de bu kez “Şu anda kendisiyle görüşmek istemiyorum” dedi.

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Trump, Cumhuriyetçi senatörün ulusal güvenlikle bağlantılı alanlarda öğrenim görmek isteyen Çinli öğrencilere ABD vizesi verilmemesi önerisiyle ilgili bir soruyu, “Yapabileceğimiz birçok şey var. Tüm ilişkiyi kesebiliriz” yanıtını verdi.

Trump, ABD’nin Çin’den yıllık ithalat rakamına atıfta bulunarak, “Şimdi Çin ile ilişkiyi kestiniz diyelim ne olacaktı? 500 milyar dolar tasarruf etmiş olacaktınız” ifadesini kullandı.

ABD istihbarat teşkilatları, corona virüsünün insan yapımı veya genetiği değiştirilmiş bir virüs olmadığını tespit ederek bazı Trump destekçileri tarafından öne sürülen virüsün insan yapımı olduğu iddiasını çürütmüştü.

Çin’in virüsü kaynağında durdurmasının gerektiğini belirten Trump, “İster laboratuvardan ister yarasalardan gelsin, bunun hepsi Çin’den geldi ve bunu durdurmalıydılar. Kontrolden çıktı” dedi.