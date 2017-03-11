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‘Trump somut adım atmadı’ diyen Esad: Suriye’ye izinsiz girenlerin hepsi işgalci

 

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, seçim kampanyasında ‘IŞİD’i bitirme’ sözü veren ABD Başkanı Donald Trump’ın henüz somut bir adım atmadığını söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Çin televizyonu Phoenix’e konuşan Esad, Trump’ın seçim kampanyası boyunca IŞİD’i yok etmek için söz verdiğini hatırlatarak şunları söyledi: “Trump’tan henüz somut bir adım göremedik. Bu yönetimin sözlerini tutma konusunda umudumuz var.”

Esad, ABD’nin Menbiç’e askeri yığınak yapmasını ise şu sözlerle değerlendirdi: “Bizim iznimiz olmadan Suriye’ye giren her birlik işgalcidir.”

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