‘Trump somut adım atmadı’ diyen Esad: Suriye’ye izinsiz girenlerin hepsi işgalci

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, seçim kampanyasında ‘IŞİD’i bitirme’ sözü veren ABD Başkanı Donald Trump’ın henüz somut bir adım atmadığını söyledi.

Çin televizyonu Phoenix’e konuşan Esad, Trump’ın seçim kampanyası boyunca IŞİD’i yok etmek için söz verdiğini hatırlatarak şunları söyledi: “Trump’tan henüz somut bir adım göremedik. Bu yönetimin sözlerini tutma konusunda umudumuz var.”

Esad, ABD’nin Menbiç’e askeri yığınak yapmasını ise şu sözlerle değerlendirdi: “Bizim iznimiz olmadan Suriye’ye giren her birlik işgalcidir.”