Trump: Sınırları zorlarsa Türkiye’nin ekonomisini tamamen yok ederim

ABD Başkanı Donald Trump, bu akşam saatlerinde paylaştığı Twitter mesajında, “Sınırları zorlayıp yasak bölgeyi aşarsa Türkiye’nin ekonomisini tamamen mahvedip imha ederim (Daha önce yaptım)” dedi.

Trump, Twitter paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Daha önce de üstüne basa basa ifade ettiğim ve bir çok kez tekrarladığım gibi Türkiye, benim büyük ve emsalsiz aklımdaki şeyi yaparsa, yasak bölge sınırını zorlayıp aştığını görürsem, Türkiye Ekonomisini tamamen mahvedip yok edeceğim (Daha önce yaptım!). Onlar, Avrupalılar ve diğerleriyle ele geçirilmiş IŞİD militanları ve ailelerine göz kulak olmalılar. ABD, kendisinden bekleneni fazlasıyla yaptı, buna IŞİD halifeliğinin yüzde 100 ele geçirilmesi de dahildir. Şimdi sıra, bölgedeki, refah içinde bulunan ve topraklarını koruyan diğer ülkelerde. ABD, büyüktür.”

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As I have stated strongly before, and just to reiterate, if Turkey does anything that I, in my great and unmatched wisdom, consider to be off limits, I will totally destroy and obliterate the Economy of Turkey (I’ve done before!). They must, with Europe and others, watch over… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2019

….the captured ISIS fighters and families. The U.S. has done far more than anyone could have ever expected, including the capture of 100% of the ISIS Caliphate. It is time now for others in the region, some of great wealth, to protect their own territory. THE USA IS GREAT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2019

Trump daha önce Türkiye’de tutuklu bulunan rahip Andrew Brunson krizi sırasında da Twitter’dan benzer bir mesaj paylaşmıştı.