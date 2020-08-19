Trump: Seçimlerin tekrarlanması gerekebilir

ABD Başkanı Donald Trump kasımda yapılacak başkanlık seçimlerinde büyük bir değişiklik yapılarak oyların posta ile kullanılmasının çok sayıda soruna yol açabileceğini ve yetkililerin seçimi tekrar yapmak zorunda kalabileceğini açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Şu anda yapılan kamuoyu anketlerinde önde giden Demokrat rakibi Joe Biden ile yarışacak olan Trump, defalarca ve kanıt olmadan, posta yoluyla oylamaya geçişin 3 Kasım seçimlerinde sahtekarlığa yol açacağını söyledi.

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ABD’de seçimin yeniden yapılması kararı Trump’ın yetkisi dahilinde değil.

ABD’nin 200 yıldan uzun seçim tarihinde seçimlerin yenilendiği de daha önce görülmedi.

Trump dün gazetecilere yaptığı açıklamada “Hileli bir seçim olacak ya da sonucu hiçbir zaman belli olmayacak. Seçimi tekrar yapmaları gerekecek. Kimse böyle olmasını istemez” dedi.

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Uzmanlara göre kasım seçimlerinde oyların en az yarısı posta yoluyla kullanılabilir.

2016 seçimlerindeyse dörtte bir civarında oy postayla kullanılmıştı.

Trump’ın kendisi de posta yoluyla oy kullanan seçmenler arasında.