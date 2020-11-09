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Yaramazlara biraz batar!

Trump, savunma bakanını Twitter’dan ‘kovdu’

ABD Başkanı Donald Trump, savunma bakanı Mark Esper’i görevden aldı.

Fotoğraf: Reuters

Esper, 3 Temmuz 2019’da göreve gelmişti. Eski bakanın yerine vekaleten Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörü Christopher C. Miller atandı.

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Trump, Twitter paylaşımında Miller’ı ‘çok saygın’ olarak tanımladı. ABD başkanı, “Chris BÜYÜK bir iş çıkaracak! Mark Esper’in işine son verildi. Kendisine hizmeti için teşekkür ederim” diye yazdı.

Trump, 3 Kasım’daki başkanlık seçiminde Demokrat rakibi Joe Biden’a kaybetmişti. ABD başkanı, seçim sonuçlarını yargıya taşıyacağını duyurmuştu.

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