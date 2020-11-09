Trump, savunma bakanını Twitter’dan ‘kovdu’

ABD Başkanı Donald Trump, savunma bakanı Mark Esper’i görevden aldı.
Esper, 3 Temmuz 2019’da göreve gelmişti. Eski bakanın yerine vekaleten Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörü Christopher C. Miller atandı.
Trump, Twitter paylaşımında Miller’ı ‘çok saygın’ olarak tanımladı. ABD başkanı, “Chris BÜYÜK bir iş çıkaracak! Mark Esper’in işine son verildi. Kendisine hizmeti için teşekkür ederim” diye yazdı.
Trump, 3 Kasım’daki başkanlık seçiminde Demokrat rakibi Joe Biden’a kaybetmişti. ABD başkanı, seçim sonuçlarını yargıya taşıyacağını duyurmuştu.