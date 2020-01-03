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Yaramazlara biraz batar!

Trump: Savaşı durdurmak için Süleymani’yi öldürdük; emri ben verdim

ABD Başkanı Donald Trump, Florida’da basına yaptığı kısa açıklamada, İran Devrim Muhafızları Komutanı General Kasım Süleymani’nin Irak’ın başkenti Bağdat’ta ABD tarafından insansız hava aracından atılan füze atılarak öldürülmesiyle ilgili olarak “ABD, bir savaş başlatmak için değil savaşı durdurmak için hareket etti” dedi.

Trump, Florida’da tatil yaptığı West Palm Beach’deki açıklamasında. Fotoğraf: Reuters

Süleymani’nin öldürülmesi emrini bizzat kendisinin verdiğini belirten Trump, açıklamasında, “İran halkına derin saygım var, ABD rejim değişikliği peşinde değil” ifadelerini kullandı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan’ın partilerinin ‘millet ittifakı’ içinde yer alıp almayacağı sorusuna karşılık ‘parlamenter sistem, güçler ayrılığı gibi demokratik temel kurallar noktasında görüş birliği olduğunu’ söyleyerek, “‘Millet ittifakı’nın öngördüğü ortak noktalarda benzerliklerimiz çok fazla. Hatta yüzde 99 oranında diyebilirim” dedi.

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ABD dışişleri bakanı: İran’la gerilimi azaltma isteğimizi tekrarladım

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran Devrim Muhafızları’na bağlı Kudüs Gücü’nün komutanı Kasım Süleymani’nin ABD tarafından öldürülmesi sonrası Çinli, Britanyalı ve Alman mevkidaşlarıyla konuşarak, ‘ABD’nin İran’la gerilimi azaltma niyetinin devam ettiğini söylediğini’ ifade etti.

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