Trump: Savaşı durdurmak için Süleymani’yi öldürdük; emri ben verdim

ABD Başkanı Donald Trump, Florida’da basına yaptığı kısa açıklamada, İran Devrim Muhafızları Komutanı General Kasım Süleymani’nin Irak’ın başkenti Bağdat’ta ABD tarafından insansız hava aracından atılan füze atılarak öldürülmesiyle ilgili olarak “ABD, bir savaş başlatmak için değil savaşı durdurmak için hareket etti” dedi.

Trump, Florida’da tatil yaptığı West Palm Beach’deki açıklamasında. Fotoğraf: Reuters

Süleymani’nin öldürülmesi emrini bizzat kendisinin verdiğini belirten Trump, açıklamasında, “İran halkına derin saygım var, ABD rejim değişikliği peşinde değil” ifadelerini kullandı.