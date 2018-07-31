Trump şaşırttı: Ruhani ile görüşürüm

ABD Başkanı Donald Trump İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile ne zaman isterlerse görüşebileceğini söyledi.

1979’dan bu yana diplomatik ilişkisi bulunmayan ABD ve İran arasında bu süreçte liderler seviyesinde görüşme de olmadı.

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Trump’ın yönetime gelmesinden sonra ABD İran’la nükleer anlaşmayı uygulamayacağını açıklamış, Tahran’a yönelik sert politikalar izlemeye başlamıştı. Yaşanan gerilim son günlerde Trump ve Ruhani arasında ‘savaş‘ kelimesinin geçtiği bir polemik seviyesine yükselmişti.

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi geçen hafta Trump’ın Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’yle görüşmek için sekiz defa talepte bulunduğunu ancak reddedildiğini söylemişti. İtalya Başbakanı Giuseppe Conte’nin Beyaz Saray ziyareti sırasında düzenlediği basın toplantısında soru üzerine “İran ne zaman kesinlikle görüşürüz” diye konuştu.

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Masaya önkoşulsuz oturacak

Görüşme masasına hiçbir ön koşul olmadan oturacağını belirten Trump yaptığı açıklamada, “Kuzey Kore lideriyle de görüştüm. Bu insanlarla muhtemel bir savaşa gireceğin, ölümlerin olabileceği durumlarda görüşürsün. Bunda bir sorun yok” dedi.