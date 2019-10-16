Trump: Şam yönetimi Rusya’dan yardım alıyorsa bu ‘iyi’

ABD Başkanı Donald Trump, eğer Rusya, Suriye rejimine destek veriyorsa; bunun ‘iyi’ bir şey olduğunu söyledi.

Menbiç’teki Rus devriyesi

Fotoğraf: Reuters

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile Beyaz Saray’da yaptığı görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Trump, Suriye’de savaşmaktansa Türkiye’ye yaptırım uygulamanın daha iyi olduğunu ifade ederek, “Eğer Türkiye Suriye’ye giriyorsa bu Türkiye’yle Suriye arasında bir mesele, bizim sorunumuz değil” dedi.

Reklam

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine başlattığı ‘Barış Pınarı Harekatı’ sonrasında ABD, YPG’nin elinde tuttuğu Menbiç şehrindeki askerlerini çekmiş ve YPG ile anlaşan Şam yönetimi, şehrin kontrolünü ele almıştı.

Rusya ise Suriye ordusu ile Türk ordusu arasındaki temas hattında devriye geziyor.