Trump, ‘salıncak’ eyaletlerde sonuçlar net olmasa da zafer ilan etti

Başkanlık koltuğunu korumaya çalışan ABD Başkanı Donald Trump, seçimin sonucunu belirleyebilecek birkaç ‘salıncak’ eyalette sayımın tamamlanmamasına rağmen Demokrat rakibi Joe Biden karşısında zafer ilan etti.

Fotoğraf: Reuters

Trump, Beyaz Saray’daki destekçilerine “Açıkçası biz kazandık” diye seslendi.

Reklam

Ancak Pennsylvania, Wisconsin, Michigan ve Georgia gibi bazı ‘salıncak’ eyaletlerin seçim sonuçları henüz net değil. Büyük kuruluşlar ve Edison Research’ten gelen tahminler, Trump’ın seçimleri kazanması için gereken 270 oyu halen alamadığını gösterdi.

ABD’nin 50 eyaleti ve District of Columbia’nın, başkanı belirleyen Seçiciler Kurulu’nda 538 temsilcisi bulunuyor. Seçimi kazanmak için adayların temsilcilerden 270 oy alması gerekiyor.

Trump, kanıt sunmadan ‘zavallı bir grup insan’ın kendisine oy veren milyonlarca seçmenini mağdur etmeye çalıştığını söyledi.

Reklam

Trump ayrıca oy kullanma işleminin durmasını istediğini ifade ederek ABD Yüksek Mahkemesi’ne başvurmayı planladığını söyledi.