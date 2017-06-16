Trump sahnede: Küba’yla ‘normalleşme süreci’ iptal

ABD Başkanı Donald Trump, Küba’yla normalleşme sürecinin iptal edildiğini açıkladı.

BBC Türkçe’nin haberine göre Miami’de konuşan Trump, anlaşmayı ‘tek taraflı’ olarak tanımladı.

Küba’ya seyahat ve para gönderme kurallarını sıkılaştıracaklarını belirten Trump, ‘diplomatik ve ticari bağlar alanında geri adım atmayacaklarını, Amerikalıların Küba mallarıyla ülkeye giriş yapabilecekleri’ söyledi.

Trump, şunları kaydetti: “Yatırım ve turizmden elde edilen kâr doğrudan orduya gidiyor. ABD dolarının Küba vatandaşlarından faydalanan ve onları taciz eden bir askeri yönetimi desteklemesini istemiyoruz.”

ABD-Küba ‘normalleşmesi’

ABD-Küba ilişkileri, 1959 yılında Fidel Castro’nun iktidara gelmesinin ardından kopmuştu.

ABD Başkanı Baracak Obama ve Küba Devlet Başkanı Raul Castro, 2014’te iki ülke arasında 50 yıldır kopuk ilişkileri yeniden ‘normalleştirme’ kararı aldıklarını açıklamıştı.

Geçen yıl Küba’ya giden Obama, ülkeyi son 88 yılda ziyaret eden ilk ABD başkanı olmuştu.

‘Normalleşme’ kapsamında ABD Küba’yı ‘terör destekçisi ülkeler listesi’nden çıkarmış, karşılıklı diplomatik adımlar atılmıştı.

Nihayet, Trump iktidara gelmesinin ardından ‘daha iyisinin yapılmaması durumunda’ Küba’yla anlaşmaya son vereceğini söylemişti.