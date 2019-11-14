Trump, Sabah yazarı Hilal Kaplan’a sordu: Gazeteci olduğuna, Türkiye için çalışmadığına emin misin?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşme sonrasındaki basın toplantısında söz alan Sabah yazarı Hilal Kaplan’a Trump, “Gazeteci olduğuna, Türkiye için çalışmadığına emin misin” diye sordu.

Fotoğraf: Beyaz Saray

Beyaz Saray’daki basın toplantısında, Trump, kendisine yöneltilen bir soruyu yanıtladıktan sonra Erdoğan’a bir soru sordurmak isteyip istemediğini sordu. Ardından da, “Dost canlısı, sadece dost canlısı gazeteci soru sorsun. Zaten burada çok yoklar” dedi.

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Erdoğan’ın söz verdiği Kaplan ise sorusunu Trump’a yöneltti: “Obama’nın kusurlu dış politikalarını devraldınız. Bu kusurlardan birisi de ABD’yi terörist gruplarla ortaklık ettirmekti. PKK ve Suriye’de YPG. Siz bunun ABD-Türkiye ilişkilerine verdiği hasarı düzeltmeye çalışıyorsunuz. Ancak siz aynı zamanda YPG’nin sözde liderini Beyaz Saray’a davet ettiniz. İsmi Mazlum Kobani. Ve bu kişi Türkiye’de en az 18 terörist saldırıdan sorumlu, bu saldırılar da 184 askerin ve 48 sivilin ölümüne sebep oldu. Bugünkü toplantıdan sonra hala onu Beyaz Saray’a çağırmayı düşünüyor musunuz?”

Trump, soruyu yuvarlak ifadelerle geçiştirip Türkiye’yle büyük ilerleme kaydedildiğini vurguladıktan sonra, Kaplan’a dönüp alaycı bir ifadeyle, “Şimdi kendi cumhurbaşkanına soru sorabilirsin. Bu soruyu sorduğuna göre gazeteci olduğuna, Türkiye için mi çalışmadığına emin misin” diye sordu. Kaplan ise ‘gülerek’ yanıt verdi.