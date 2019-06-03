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Yaramazlara biraz batar!

Trump: Rusya, Venezüela’daki vatandaşlarını çekecek

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya’nın, bir süredir iç çatışma yaşanan ve ABD’nin müdahale niyetlerini açıkladığı Venezüela’daki vatandaşlarının çoğunu geri çekeceğini kendilerine bildirdiğini açıkladı. Trump’ın sürpriz açıklaması, ABD’nin Venezüela’ya müdahale etmesinin önündeki olası Rusya engelinin ortadan kalktığı yorumlarına neden oldu.

Trump. Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Trump, attığı tweet’te şunları söyledi: “Rusya, Venezüela’daki vatandaşlarının çoğunu geri çekeceğini bize bildirdi.”

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Trump, halen Britanya ziyaretine devam ediyor.

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