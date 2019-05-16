Trump robotu: Tuvaletteyken tweet atıyor, gaz da çıkarıyor

ABD Başkanı Donald Trump’ı klozete oturmuş tweet atarkan tasvir eden 4.6 metre yüksekliğinde bir robot üretildi.

Fotoğraf: Daily Kos

Dev robot Trump’ı pantolonunu indirmiş, elinde akıllı telefonu, kırmızı kravatı oturduğu ‘altın’ klozetin içine sarkmış halde tasvir ediyor. Ayrıca Trump’ın “Hile yok”, ‘cadı avı’, ‘yalan haber’, “Ben çok stabil bir dahiyim” gibi bazı sözlerini yüksek sesle dillendirebiliyor.

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Şapkada ise Trump’ın seçim sloganı “ABD’yi yeniden muhteşem yapın” ifadesenin altında, “Beni azledin” yazıyor.

Independent’ta yer alan habere göre ABD’li biliminsanı Don Lessem tarafından tasarlanan robot gaz çıkarma sesi de çıkartabiliyor. Lessem Jurassic Park’ta animatronik dinozorların inşasında da danışmanlık veren bir isim.

Robot şu anda Çin’de fakat Trump’ın hazirandaki Londra ziyareti öncesinde İngiltere’ye gönderilecek. Lessem Daily Kos’a verdiği söyleşide “Hangi gemiyle geldiğini söylemeyeceğim çünkü Trump bilse o gemiyi bombalar” dedi.

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Geçen yıl ABD başkanının ziyareti sırasında Londra semalarında bebek beziyle tasvir edildiği 6 metre büyüklüğündeki ‘Bebek Trump’ balonu uçurulmuştu.