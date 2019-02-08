Trump ‘rahip siyaseti’nin tadını çıkarıyor: ‘Bırakılmalı’ dedim bıraktılar, bir mucizeydi

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye’de tutuklu kalan Amerikalı pastör Andrew Craig Brunson’ın kendisinin söylemesiyle serbest bırakıldığını belirterek “Bu bir mucizeydi” dedi.

Brunson ABD’ye gider gitmez Beyaz Saray’da Trump’ı ziyaret etmişti. Fotoğraf: Reuters

Brunson, 9 Aralık 2016’da tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Pastör terör örgütlerine yardım ve casusluktan 35 yıl hapis cezasıyla yargılanmış, 25 Temmuz 2018’de sağlık sorunları gerekçesiyle ev hapsine alınmıştı.

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Brunson 12 Ekim 2018’de görülen duruşmada üç yıl bir ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmış ancak yattığı süre göz önüne alınarak ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı kaldırılarak tahliye edilmişti. Pastör aynı gün ülkesine dönmüştü.

Brunson’ın tutukluluğu Türk-Amerikan ilişkilerinde krize neden olmuş, Trump Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan defalarca rahibin serbest bırakılmasını istemişti.

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Konuyu ABD iç siyasetinde oy için kullanacağı söylenen Trump, bazı Hıristiyan cemaatlerinin her yıl düzenlediği Ulusal Dua Kahvaltısı’nda Brunson’ı gündeme getirerek bu yöndeki yorumları güçlendirdi.

Trump, şunları söyledi: “Benim yönetimim dini inançlarından dolayı ülke dışında tutuklu olan ABD’li rehinelerin serbest kalması için uğraşıyor. Geçen ekim ayında Türkiye ile bir anlaşma yaparak pastör Brunson’ın serbest kalmasını sağladık. Kendisi şu an özgür ve bu sabah aramızda. Andrew neredesin? Ben göreve gelmeden çok uzun bir süre boyunca oradaydı ve ben, ‘Onu bırakmalısınız’ dedim. Daha sonra ‘Onu bıraksanız iyi olur’ dedim ve onu bıraktılar. Bu bir mucizeydi, Öyle değil mi? Birlikte çok zaman geçirdik, harika bir adam ve harika bir aile. Çok teşekkür ederim Andrew.”