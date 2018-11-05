Trump ‘petrol fiyatları’ndan dem vurdu, İran BM’yi ‘defansa çağırdı’

İran’a yönelik yaptırımların başlamasının ardından ABD cephesinden ve İran’dan karşılıklı açıklamalar gelmeye devam ediyor.

ABD, nükleer anlaşmanın bozulmasının ardından İran’a yönelik yaptırımları devreye sokmuştu. Yaptırımlardan yalnızca aralarında Türkiye’nin de bulunduğu sekiz ülke muaf.

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İran’ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Gholamali Khoshroo, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e gönderdiği mektupta ABD’nin yaptırımlarına dair “ABD’nin sorumsuzca davranışına topyekun tepki vermelidir” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump konuyla ilgili “Yaptırımlar konusunda biraz daha yavaş gitmek istiyorum. Tüm dünyada petrol fiyatlarının artmasını istemiyorum” dedi.

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Liste yayınlandı

ABD Hazine Bakanlığı İran yaptırımlarının ikinci paketi kapsamında ambargo uygulanacak 700’ü aşkın kişi, kurum, uçak ve geminin isimlerini yayınladı.

Yaptırımlar yeniden devrede

İran’a yönelik yaptırımlar 2015’teki nükleer anlaşmanın ardından kaldırılmıştı.

ABD, İran’la varılan nükleer anlaşmadan geçen aylarda tek taraflı olarak çekildiğini açıklamıştı. Ayrıca çekilmeyle birlikte, İran’a uygulanan ancak askıya alınan yaptırımlar da devreye alınmıştı.

ABD cephesi, İran’ın nükleer anlaşmaya aykırı olarak gizlice nükleer silah üretimi çalışması yaptığını öne sürüyor. Yaptırımlar 4 Kasım’dan itibaren yürürlüğe girdi.