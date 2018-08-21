Trump pastör için son sözünü söyler gibi: Pazarlıktan çekildik

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye’ye pastör Andrew Brunson konusunda hiçbir şekilde taviz vermeyeceklerini ve ABD tarafını pazarlıktan çektiğini açıkladı.

Türkiye ile ABD arasında yaşanan sorunların çözümü, Washington’ın İzmir’de ev hapsinde bulunan pastör Andrew Craig Brunson’ın serbest bırakılması talebiyle yaptırımlara başlaması sonrası çıkmaza girmişti.

Reklam

Uluslararası haber ajansı Reuters’e açıklama yapan Trump, İsrail’in bir Türk vatandaşını (Kudüs’te temmuzda serbest bırakılan Ebru Özkan’ı kastediyor) serbest kalmasını sağladığını, bunun karşılığında Brunson’ın serbest bırakılmasına dair Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile bir anlaşmaları olduğunu düşündüğünü ifade etti.

‘Büyük hata yapıyorlar’

Türkiye’ye hiçbir şekilde ödün vermeyeceklerini belirten Trump, “Şu an yaptıklarının üzücü olduğunu düşünüyorum. Çok büyük bir hata yapıyorlar” dedi. .

Reklam

ABD’nin Türkiye’ye yönelik yaptırımlarının başka ülkelerin (Avrupa ülkelerini kastediyor) ekonomilerine zarar vereceğinden endişe edip etmediği yolundaki soruya ise Trump, “Hiç endişeli değilim. Yapılması gereken bu” yanıtını verdi.

ABD tarafını Türkiye ile yürütülen pazarlıklardan çektiği bilgisini veren Trump Türkiye’yi ve insanlarını çok sevdiğini belirttikten sonra şöyle devam etti: “Bugüne kadar bildiğiniz gibi cumhurbaşkanıyla da çok iyi bir ilişkim vardı. İyi anlaşıyordum. Ancak bu tek taraflı bir yol olmaz. Artık ABD açısından tek taraflı yollar olmayacak.”

Ankara’nın Brunson’ın serbest bırakılması karşılığında Washington’dan Halkbank’a İran yaptırımları nedeniyle gelecek olası cezanın iptalini istediği iki tarafın da yalanlamadığı bir bilgi.