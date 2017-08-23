‘Trump partilemeyi yeniden harika hale getiriyor’: ABD başkanı şeklinde ecstasy hapları bulundu

Share Flip WhatsApp +1 Pin Pocket Shares 0

Almanya’nın Osnabruck kentinde, ABD Başkanı Donald Trump şeklinde 5 bin ecstasy hapı ele geçirildi.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre hafta sonu yapılan operasyonda 51 yaşındaki baba ve 17 yaşındaki oğlu, hapların üretim yeri olduğu düşünülen Hollanda’dan gelirken polis kontrolüne takıldı.

Reklam

Polis, aramada ele geçirilen hapların değerinin 40 bin avro (yaklaşık 165 bin TL) olduğunu açıklarken, arabada yüksek miktarda para bulunduğunu da duyurdu.

Hapların internette, Trump’ın seçim sloganı olan, ‘Make America great again’ (Amerika’yı yeniden harika yapalım) sözüne atıfla, ‘Trump makes partying great again’ (Trump partilemeyi yeniden harika hale getiriyor) sloganıyla satıldığı düşünülüyor.