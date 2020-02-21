Diken

Yaramazlara biraz batar!

Trump ‘Parazit’in ‘en iyi film Oscar’ı almasını ‘eleştirdi’: Güney Kore’yle yeterince sorunumuz var

ABD Başkanı Donald Trump, Akademi Ödülleri’nde bir ilki gerçekleştirerek en iyi film Oscar’ı alan Güney Kore filmi ‘Parazit’ hakkındaki görüşlerini seçmenleriyle paylaştı. ‘Parazit’ İngilizce olmayıp bu ödülü alan ilk film.

Fotoğraf: Reuters

Trump, Colorado eyaletindeki seçim kampanyasında konuşurken 9 Şubat’ta verilen Oscar ödüllerine de değindi. “Bu arada Akademi Ödülleri bu sene ne kadar kötüydü değil mi? İzlediniz mi” diye konuya giren Trump sözlerini Oscar ödülü sunucusu taklidi yaprak sürdürdü: “Ve kazanan… Güney Kore’den bir film. Güney Kore ile ticari anlamda yeterince sorunumuz var zaten. Bir de üstüne en iyi film ödülü veriyorlar. Film iyi miydi? Bilmiyorum.” Ödül açıklandığında en iyi yabancı dilde film kategorisi sandığını anlatan Trump “Böyle bir şey daha önce olmuş muydu” diye sordu.

Reklam

Dağıtımcı: Normal, Trump’ın okuması yok

ABD’de altyazılı olarak gösterime giren filmin dağıtımcı firması Neon bu talihsiz açıklamanın videosunu “Anlaşılabilir bir durum, okuması yok” notuyla Twitter hesabından paylaştı.

Brad Pitt: Küçük zeki adam!

Trump ödül konuşması sırasında kendisini eleştiren Brad Pitt’i de atlamadı. Pitt en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü aldığı sırada Trump hakkındaki azil duruşmalarına gönderme yaparak “Burada 45 saniyelik konuşmaya hakkım olduğunu söylediler ki bu Senato’nun John Bolton’a verdiği süreden daha fazla” demişti. Azil soruşturmasında Trump aleyhine kanıt sunması beklenen ulusal güvenlik danışmanı Bolton’a duruşmalar sırasında söz verilmemişti.

Trump, ödüllü oyuncu için “Hiçbir zaman hayranı olmadım. Küçük ‘zeki’ adam çıkıp konuşması yaptı. Küçük ‘zeki’ adam” ifadelerini kullandı.

Reklam

Oscar’da ilk kez İngilizce olmayan yapıma ödül: Korece ‘Parazit’ en iyi film seçildi

SON HABERLER

Beşiktaş’tan TSYD açıklaması: Futbolun bütün unsurları katılmalı, istişare edilmeli

Beşiktaş Kulübü, Türkiye Spor Yazarları Derneği’nin (TSYD) Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş’a yaptığı canlı yayın davetiyle ilgili yaptığı açıklamasında, katılımcılarla önceden istişare edilmesi gerektiği ve sadece dört kulüp başkanı ile değil, ‘Türk futbolunun bütün unsurlarıyla birlikte yapılması gerektiği’ belirtildi.

Rusya: Türkiye teröristlere destek vermeyi bıraksın

Rusya Savunma Bakanlığı, İdlib’de, Suriye ordusunun hava saldırısı sonucunda iki askerin hayatını kaybetmesi, beş askerin de yaralanması sonrası yaptığı açıklamada, Türkiye’yi ‘Suriye ordusuna karşı savaşan militanlara topçu desteği sağlamakla’ suçladı. Rusya’nın açıklamasında, “Türkiye teröristlere desteği bırakmalı” dendi.

Alman başsavcı: Irkçı saldırıda iç ve dış destek araştırılıyor

Almanya’nın Hanau kentindeki silahlı saldırıda, saldırgan ve annesi dahil ölen 11 kişiden beşinin Türk vatandaşı olduğu kesinleşti. Öldürülen diğer kişilerin de göçmen kökenli olduğu, birinin Bulgaristan vatandaşı olduğu belirtildi. Yaralanan altı kişiden birinin durumu ağır. Almanya Federal Başsavcılığı ise saldırganın ‘ırkçı bir tutumla’ hareket ettiğini ve saldırganın ülke içi ve dışındaki destekçilerini araştırdıklarını açıkladı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...