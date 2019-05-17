Trump otomotive gümrük vergisini altı ay öteledi

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump’ın Avrupa Birliği (AB) ve Japonya’ya daha fazla zaman tanımak amacıyla ithal otomobil ve parçalarından gümrük vergisi alıp almama kararını azami altı ay süreyle ertelediğini açıkladı.

Açıklamada Trump’ın ithal otomobil ve parçaların ABD’nin ulusal güvenliğini tehlikeye attığı tespitini kabul ettiği de belirtildi.

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Trump, 180 gün süresince müzakere yürütmesi ve tespitlerini kendisine iletmesi için ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer’i görevlendirdi. Lighthizer müzakerelerde herhangi bir anlaşmaya varamayacak olursa ‘önlem alınıp alınmaması ve alınacak önlemlerin niteliği’ konusunda yine Trump karar verecek.



Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) rakamlarına göre ABD’nin 2017 yılındaki en büyük ithalat kalmei 179 milyar dolarla otomotiv sektörü. Bu ithalatın çoğu Almanya ve Japonya’dan.

2018 yılında ise Türkiye ABD’ye 1 milyar 112 milyon 909 bin dolarlık ihracat yaptı.

