Trump: Ortadoğu’dan iyi haberler geliyor

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye’nin Rusya ile anlaşarak Suriye’nin kuzeyinde ortak devriye yapma kararı sonrasında, ‘Ortadoğu’dan iyi haberler geldiğini’ söyledi.

Fotoğraf: reuters

Twitter’dan açıklama yapan Trump, “Türkiye, Suriye ve Orta Doğu’ya ilişkin iyi haberler geliyor gibi. Daha başka bilgiler de gelecek” dedi.

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Esad ‘her türlü işgale’ karşı

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ise Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yedi saat süren ve işbirliği sonucu çıkan görüşmesi sonrasında Putin’le telefonda görüşerek, ‘Suriye topraklarının her türlü işgaline karşı olduklarını’ söyledi.

Suriye Devlet Başkanlığı Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, Suriye’nin kuzeyinin mevcut durumundan ayrılıkçıların sorumlu olduğunu söyleyen Esad, ‘Şam’ın, kesinlikle Suriye topraklarının hangi ad ve bahaneyle olursa olsun her türlü işgaline karşı olduğunu ve mevcut durumdan ayrılıkçı hedefleri izleyenlerin sorumlu olduğunu’ belirtti.

Tüm sığınmacıların evlerine dönmesi gerektiğini söyleyen Suriye lideri, Şam’ın tüm meşru yollara başvurarak teröre ve işgale karşı mücadelesini sürdüreceğini kaydetti.