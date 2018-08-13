Trump onayladı: Türkiye’ye F-35 teslimatı geçici olarak durduruldu

ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’ye verilmesi planlanan F-35 savaş uçaklarının teslimatının geçici olarak durdurulmasına ilişkin bütçe tasarısını onayladığı bildirildi.

716 milyar dolarlık 2019 savunma harcamaları tasarısına göre, 90 gün içerisinde ABD Savunma Bakanlığı’nın Türkiye-ABD ilişkilerinin durumuna yönelik bir raporu Kongre’ye sunması gerekiyor.

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Bu raporda, Savunma Bakanlığı’nın Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın almasının askeri ilişkilere etkisi ve F-35 yeni nesil savaş uçağı programından çıkarılmasının ABD sanayisi için yaratacağı sonuçların değerlendirilmesi bekleniyor.

Uçakların teslimatı ve Türkiye’nin F-35 programından tamamen çıkarılıp çıkarılmamasına ilişkin kararların bu raporun sonucunda şekillenmesi bekleniyor.

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Türkiye’nin Rusya’dan S-400 sistemlerini satın alma kararı ve ABD’li pastör Andrew Brunson’ın Türkiye’de tutuklu olması ABD Kongresi’nin tepkisine neden olmuştu. ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisi tarafından 716 milyar dolar tutarındaki savunma yasasında F-35 savaş uçaklarının satışına da şerh düşülmüştü.

Türkiye’nin ortağı olduğu F-35 projesi kapsamında alacağı ilk uçak için teslim töreni yapılmıştı. Uçağın Kasım 2019’dan itibaren Türkiye’deki görev yerine gelmesi bekleniyordu.

Türkiye’nin toplam 100 adet F-35 savaş uçağı satın alması öngörülürken, halihazırda 30 adet uçak için sipariş verilmiş durumda.