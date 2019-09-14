Trump, oğul Bin Ladin’in öldürüldüğünü doğruladı

ABD Başkanı Donald Trump, 31 Temmuz’da ülkedeki bazı medya kuruluşlarında yer alan, El Kaide’nin 2011’de öldürülen lideri Usame bin Ladin’in oğlu Hamza bin Ladin’in (30) öldürüldüğüne dair haberleri doğruladı.

Fotoğraf: CIA

Trump, başına 1 milyon dolar (5.69 milyon lira) ödül konan ve Usame bin Ladin’den sonra örgütün başına geçen isim olarak nitelendirilen Hamza bin Ladin’in ‘Afganistan-Pakistan bölgesinde’ terörle mücadele birimlerinin düzenlediği operasyonda öldürüldüğünü söyledi.

Reklam

“Hamza bin Ladin’in eksikliği El Kaide’yi sadece liderden mahrum bırakmıyor aynı zamanda örgütün operasyonel gücünü de zayıflatıyor” diyen Trump, oğul Bin Ladin’in ne zaman öldürüldüğüne dair bir ayrıntı ise paylaşmadı.

NBC News, New York Times ve CNN, ABD ve diğer Batılı ülkelere yönelik saldırı çağrısı yaptığı mesajlar yayınlayan Bin Ladin’in, geçen iki yıl içinde, ‘ABD yönetiminin parmağının olduğu’ bir hava saldırısında öldüğünü duyurmuştu.