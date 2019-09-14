Diken

Yaramazlara biraz batar!

Trump, oğul Bin Ladin’in öldürüldüğünü doğruladı

ABD Başkanı Donald Trump, 31 Temmuz’da ülkedeki bazı medya kuruluşlarında yer alan, El Kaide’nin 2011’de öldürülen lideri Usame bin Ladin’in oğlu Hamza bin Ladin’in (30) öldürüldüğüne dair haberleri doğruladı.

Fotoğraf: CIA

Trump, başına 1 milyon dolar (5.69 milyon lira) ödül konan ve Usame bin Ladin’den sonra örgütün başına geçen isim olarak nitelendirilen Hamza bin Ladin’in ‘Afganistan-Pakistan bölgesinde’ terörle mücadele birimlerinin düzenlediği operasyonda öldürüldüğünü söyledi.

Reklam

“Hamza bin Ladin’in eksikliği El Kaide’yi sadece liderden mahrum bırakmıyor aynı zamanda örgütün operasyonel gücünü de zayıflatıyor” diyen Trump, oğul Bin Ladin’in ne zaman öldürüldüğüne dair bir ayrıntı ise paylaşmadı.

NBC News, New York Times ve CNN, ABD ve diğer Batılı ülkelere yönelik saldırı çağrısı yaptığı mesajlar yayınlayan Bin Ladin’in, geçen iki yıl içinde, ‘ABD yönetiminin parmağının olduğu’ bir hava saldırısında öldüğünü duyurmuştu.

ABD basını: Usame bin Ladin’in başına 1 milyon dolar konan oğlu Hamza öldürüldü

SON HABERLER

Yeni Akit yine ‘lider’: 2018’de medyada 6 bin 517 nefret söylemi içeriği saptandı

‘Medyada Nefret Söyleminin İzlenmesi’ araştırması kapsamında, 2018 yılında ulusal, etnik ve dinî grupları hedef alan 4839 köşe yazısı ve haber metni tespit edildi. 205 metinde, birden fazla gruba yönelik farklı kategorilerde nefret söylemi üretildiği için, bu yazılar birden fazla kez incelenmiş oldu ve 5044 yazı saptandı. İncelenen tüm yazılarda 98 farklı grup hakkında 6517 adet nefret söylemi içeriği tespit edildi.

Akşener: Erken seçim beklemiyorum ama taşınabilir bir Türkiye yok

İYİ Parti Genel Başkanı, bugün itibariyle erken seçim beklemediğini dile getirerek, “Ama taşınabilir bir Türkiye de yok” dedi. Akşener partisinin 2023’teki seçimlerde ‘anahtar’ konumunda olacağını ve bu seçimlerde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kazanma şansının olmadığını savundu.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...